Basket: Paolo Banchero prima scelta al draft Nba, giocherà a Orlando (Di venerdì 24 giugno 2022) New York, 24 giu. - (Adnkronos) - Paolo Banchero è la prima scelta assoluta al draft Nba 2022. Il 19enne di passaporto italiano, selezionato dagli Orlando Magic, è stato preferito a Chet Holmgren, scelto da Oklahoma City e Jabari Smith, che giocherà a Houston. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) New York, 24 giu. - (Adnkronos) -è laassoluta alNba 2022. Il 19enne di passaporto italiano, selezionato dagliMagic, è stato preferito a Chet Holmgren, scelto da Oklahoma City e Jabari Smith, chea Houston.

Pubblicità

LiaCapizzi : Le lacrime di Paolo Banchero, PRIMA scelta assoluta Nba 2022. L'abbraccio con mamma Rhonda, ex giocatrice di basket… - studiogiametta : Essere la prima scelta ad un #nbadraft è come aver vinto l’oscar prima di aver girato il film della tua vita…e ques… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Basket, l’italiano Paolo Banchero prima scelta al Draft Nba: va agli Orlando Magic e sogna l’azzurro - fanpage : Una giornata storica per il basket italiano. Paolo Banchero è la prima scelta assoluta del draft NBA 2022 e giocher… - telodogratis : Basket: Nba, italiano Paolo Banchero prima scelta Orlando -