Ballottaggi, Berlusconi: “Se decidete di non scegliere, vince sinistra” (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – “Care amiche e cari amici, domenica prossima, molti italiani avranno l’occasione di scegliere l’amministrazione futura della loro città. Questa volta si vota per i candidati sindaci che hanno conquistato il Ballottaggio e Voi dovrete scegliere tra i nostri e quelli della sinistra. Voi dovrete scegliere se vivere in città sicure, pulite, efficienti, ben organizzate, con grande attenzione alla qualità della vita, al verde, ai bisogni dei più deboli, con le tasse comunali e la burocrazia ridotte al minimo. Se deciderete di non scegliere, vincerà la sinistra”. Così Silvio Berlusconi in un videomessaggio per i Ballottaggi di domenica. “Quella sinistra a cui ci opponiamo da sempre e che ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – “Care amiche e cari amici, domenica prossima, molti italiani avranno l’occasione dil’amministrazione futura della loro città. Questa volta si vota per i candidati sindaci che hanno conquistato ilo e Voi dovretetra i nostri e quelli della. Voi dovretese vivere in città sicure, pulite, efficienti, ben organizzate, con grande attenzione alla qualità della vita, al verde, ai bisogni dei più deboli, con le tasse comunali e la burocrazia ridotte al minimo. Se deciderete di nonrà la”. Così Silvioin un videomessaggio per idi domenica. “Quellaa cui ci opponiamo da sempre e che ...

