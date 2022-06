Xenoblade Chronicles 3 | il Nintendo Direct dedicato

Pubblicità

NintendoItalia : Immergiti ancora più a fondo in #XenobladeChronicles3 con il Pass di espansione a pagamento! ? Nuovi Eroi ? Sfide… - tuttoteKit : Xenoblade Chronicles 3: cosa sappiamo dopo il Direct di giugno #NintendoDirect #NintendoSwitch… - iCrewPlay : Xenoblade Chronicles 3 – Tutte le novità del Nintendo Direct! - HDblog : RT @HDblog: Xenoblade Chronicles 3, le novità del Direct: personaggi, gameplay e DLC - Pioggiadimarzo : Buongiorno non faccio altro che pensare a Xenoblade Chronicles 3 -

Mercoledì 22 giugno 2022, nel corso di un Nintendo Direct dedicato interamente all'anteprima di3 , abbiamo ricevuto una panoramica completa e massiva sul prossimo JRPG in esclusiva per Nintendo Switch . Eh beh: sembra davvero, davvero enorme . I 20 minuti di diretta sono ...Nintendo punta forte su3 , in arrivo il 29 luglio su Switch , e ha deciso di dedicargli un Direct della durata di quasi mezz'ora per poterlo mostrare al pubblico approfondendo trama, gameplay e aprendo ...Che dire, ci aspettavamo un Direct a giugno e Nintendo ce lo ha servito su un piatto d’argento: la portata principale, ieri, era Xenoblade Chronicles 3. Il gioco, previsto sulla console ibrida il 29 ...Xenoblade Chronicles 3 è già leggenda: attesissimo dai possessori di Nintendo Switch, comincia ad attirare la curiosità dei giocatori che non possiedono la console ibrida ma che amano il genere ...