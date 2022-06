Uomini e Donne: Una Ex Corteggiatrice Travolta Dalle Critiche! (Di giovedì 23 giugno 2022) Si è scatenata una bufera intorno a Vittoria Deganello, la 26enne veronese che partecipò come Corteggiatrice a Uomini e Donne nel 2017. Secondo quanto segnalato da Deianira Marzano e Amedeo Venza, la ragazza sarebbe stata avvistata con un noto calciatore, che avrebbe lasciato la famiglia per lei. Ed ecco il motivo per il quale la nostra Vittoria è stata Travolta Dalle critiche. Ecco i dettagli sulla vicenda! Bufera su Vittoria Deganello: piovono critiche sui social In queste ultime ore Vittoria Deganello, ex Corteggiatrice di Uomini e Donne, è stata oggetto di pesanti attacchi sui social. A scatenare gli utenti, sono state diverse segnalazioni riportate sia da Deianira Marzano che da Amedeo Venza. Secondo queste segnalazioni, la Deganello avrebbe una ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 23 giugno 2022) Si è scatenata una bufera intorno a Vittoria Deganello, la 26enne veronese che partecipò comenel 2017. Secondo quanto segnalato da Deianira Marzano e Amedeo Venza, la ragazza sarebbe stata avvistata con un noto calciatore, che avrebbe lasciato la famiglia per lei. Ed ecco il motivo per il quale la nostra Vittoria è statacritiche. Ecco i dettagli sulla vicenda! Bufera su Vittoria Deganello: piovono critiche sui social In queste ultime ore Vittoria Deganello, exdi, è stata oggetto di pesanti attacchi sui social. A scatenare gli utenti, sono state diverse segnalazioni riportate sia da Deianira Marzano che da Amedeo Venza. Secondo queste segnalazioni, la Deganello avrebbe una ...

