TIM SUMMER HITS SU RAI2: IL CAST COMPLETO DEI 6 CONCERTI EVENTO DELL’ESTATE 2022 (Di giovedì 23 giugno 2022) Dal 30 giugno, ogni giovedì in prima serata su RAI2, arriva Tim SUMMER HITS. Sei CONCERTI EVENTO che porteranno dal vivo in 3 città – Roma, Portopiccolo e Rimini – le hit DELL’ESTATE 2022 con i più grandi nomi della musica italiana e ospiti internazionali come Mika e Michael Bublé. Tim SUMMER HITS, condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino in prime time RAI2, partirà da Roma per la prima tappa dello show da Piazza del Popolo, a seguire Portopiccolo e Rimini, facendo ballare, divertire ed emozionare ogni piazza con le stelle del panorama musicale italiano. TIM SUMMER HITS: IL CAST COMPLETO ACHILLE LAURO, AIELLO, AKA7EVEN, ALBE, ALESSANDRA AMOROSO, ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 23 giugno 2022) Dal 30 giugno, ogni giovedì in prima serata su, arriva Tim. Seiche porteranno dal vivo in 3 città – Roma, Portopiccolo e Rimini – le hitcon i più grandi nomi della musica italiana e ospiti internazionali come Mika e Michael Bublé. Tim, condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino in prime time, partirà da Roma per la prima tappa dello show da Piazza del Popolo, a seguire Portopiccolo e Rimini, facendo ballare, divertire ed emozionare ogni piazza con le stelle del panorama musicale italiano. TIM: ILACHILLE LAURO, AIELLO, AKA7EVEN, ALBE, ALESSANDRA AMOROSO, ...

Pubblicità

RadioItalia : È tutto pronto per i TIM Summer Hits! ?? Vi aspettiamo in Piazza del Popolo a Roma dal 23 al 25 giugno!… - StefanoFabrizi1 : Cherie, la nuova canzone di Raf dal 24 giugno in radio e per la prima volta dal vivo il 25 giugno a Roma al 'Tim S… - topo1966 : RT @RadioItalia: È tutto pronto per i TIM Summer Hits! ?? Vi aspettiamo in Piazza del Popolo a Roma dal 23 al 25 giugno! #TIMSummerHits #… - welissh : Ok però qualcun? deve darmi la conferma che Francesca Michielin sia al Tim Summer hits il 1 luglio a Rimini così po… - jejadud : RT @RadioItalia: È tutto pronto per i TIM Summer Hits! ?? Vi aspettiamo in Piazza del Popolo a Roma dal 23 al 25 giugno! #TIMSummerHits #… -