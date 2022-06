Sarnico | più controlli e regole ferree per i locali contro la movida molesta | ma i commercianti insorgono

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 giugno 2022). “È un primo segnale, un avvertimento”. È così che il sindaco diGiorgio Bertazzoli definisce la deliberalaapprovata d’urgenza mercoledì. Gli episodi recenti di disordine pubblico sul lungolago, l’ultimo in ordine temporale lo scorso sabato con la maxi rissa in piazzetta Freti, hanno reso il provvedimento necessario. E così ha deciso: da venerdì 1 luglio e fino al 30 settembre stop alla musica dentro e fuori ientro mezzanotte, stop alla vendita di alcolici dopo l’una e chiusura delle attività all’1.30. E un invito ad un uso contenuto del volume della musica all’esterno deianche prima della mezzanotte per non disturbare il dialogo fra i clienti seduti fuori dai bar. La decisione è arrivata dopo una riunione in ...