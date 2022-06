Napoli: in quota futuro in bilico per Mertens, Fabian Ruiz sempre più lontano (Di giovedì 23 giugno 2022) Le trattative con il Napoli sono in corso, ma tra i bookmaker c'è ancora incertezza sul futuro di Dries Mertens. Il belga potrebbe... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 giugno 2022) Le trattative con ilsono in corso, ma tra i bookmaker c'è ancora incertezza suldi Dries. Il belga potrebbe...

Pubblicità

infoitsport : MERCATO - Napoli, in quota futuro in bilico per Mertens: Fabian Ruiz sempre più lontano - AgiproNews : Calciomercato Napoli: Spalletti cerca rinforzi, per la mediana Barak in pole ma in quota c'è anche l'opzione Pjanic - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Napoli, Spalletti cerca rinforzi: per la mediana Barak in pole ma in quota c'è anche l'opzione Pjanic https:/… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Napoli, Spalletti cerca rinforzi: per la mediana Barak in pole ma in quota c'è anche l'opzione Pjanic https:/… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Napoli, Spalletti cerca rinforzi: per la mediana Barak in pole ma in quota c'è anche l'opzione Pjanic https:/… -