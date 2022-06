Lucca al ballottaggio | l’appello di FdI | «Votare è necessario per il cambiamento con Mario Pardini»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 23 giugno 2022) Appello di FdI per il voto a. Domenica si voterà per ilè il candidato sostenuto dal centrodestra. «Il prossimo 26 giugno ci sarà il turno diper il quale i lucchesi sono chiamati a scegliere il sindaco che li governerà per i prossimi 5 anni. Ci rivolgiamo a te, che hai già deciso di non andare a, per dirti che la tua opinione è importante e preziosa per l’intera comunità». Èdel consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, il coordinatore provinciale Riccardo Giannoni e la responsabile del Dipartimento provincialeTerzo Settore Elisabetta Triggiani., FdI: «Non è vero che tutti sono uguali» «Ti chiediamo di andare a...