Levante e il primo viaggio lontano dalla figlia: «Non poterla abbracciare mi distrugge» (Di giovedì 23 giugno 2022) dalla sua camera d'hotel a Los Angeles, la cantante scrive un post in cui racconta quanto fa male il distacco - il primo - dalla sua bambina, rimasta in Italia: «Le mie videochiamate con l’Italia sono dolorose perché vedere Alma dall’altra parte dello schermo e non poterla abbracciare mi secca il cuore» Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 giugno 2022)sua camera d'hotel a Los Angeles, la cantante scrive un post in cui racconta quanto fa male il distacco - ilsua bambina, rimasta in Italia: «Le mie videochiamate con l’Italia sono dolorose perché vedere Alma dall’altra parte dello schermo e nonmi secca il cuore»

