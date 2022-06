Juve, la cessione di Rabiot e il nuovo centrocampista: sorride Allegri (Di giovedì 23 giugno 2022) La cessione di Rabiot permetterà alla Juventus di incassare circa 15 milioni di euro e di concretizzare un’ottima plusvalenza dopo l’affare a costo zero di qualche anno fa. Occhio al forte inserimento del PSG, pronto a riportare a casa il centrocampista francese La Juventus sarebbe pronta a un’immediata rivoluzione a centrocampo. Certi gli addii di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 23 giugno 2022) Ladipermetterà allantus di incassare circa 15 milioni di euro e di concretizzare un’ottima plusvalenza dopo l’affare a costo zero di qualche anno fa. Occhio al forte inserimento del PSG, pronto a riportare a casa ilfrancese Lantus sarebbe pronta a un’immediata rivoluzione a centrocampo. Certi gli addii di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

