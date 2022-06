Ipotesi per una critica desiderante dell’esistente (Di giovedì 23 giugno 2022) «Una mappa di questo mondo che non includa l’Utopia non è degna di uno sguardo». È una citazione di Oscar Wilde il filo conduttore di Crusing Utopia. L’orizzonte della futurità L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 23 giugno 2022) «Una mappa di questo mondo che non includa l’Utopia non è degna di uno sguardo». È una citazione di Oscar Wilde il filo conduttore di Crusing Utopia. L’orizzonte della futurità L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

GDS_it : Secco «no» dei #farmacisti all’ipotesi di abolizione del bugiardino, il famoso foglietto illustrativo che spiega pr… - romeoagresti : Tra i vari incontri fatti registrare oggi dalla #Juventus a Milano, da segnalare anche quello con l’agente Silvio P… - capuanogio : Le richieste di #Dybala ritenute non in linea con la strategia #Milan, ma ieri manager di #Elliott hanno avuto cont… - Sakurauchi_Hime : RT @gr_grim: 'Confindustria firma a Kiev accordo per ricostruzione #Ucraina' \\ Ipotesi? Soldi pubblici europei (cioè nostri) per la ricost… - Roberta_Siro : RT @romeoagresti: Tra i vari incontri fatti registrare oggi dalla #Juventus a Milano, da segnalare anche quello con l’agente Silvio Pagliar… -