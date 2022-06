I ricchi scemi degli altri

Pubblicità

IlNapolista

Sto per chiedere a Beppe Marotta di accompagnarmi una mattina alla tabaccheria dall'amico Serpilli, ex difensore centrale di buon livello, dice lui: voglio tentare il colpo (sicuro) al Gratta e Vinci. ...Dybala, Belotti, Di Maria: sono in tanti i talenti ancora senza casa che si trasformano in parametri zero. Il calcio si è dato nuove regole Db Torino 06/01/2022 - campionato di calcio serie A / ... Il CorSport: c'erano una volta i "ricchi scemi", ora il calcio comincia a riflettere su se stesso - ilNapolista “Il calcio si è dato delle regole nuove che non possono sfuggire, ha smesso di rimanere prigioniero di se stesso" ...Dybala, Belotti, Di Maria: sono in tanti i talenti ancora senza casa che si trasformano in parametri zero. Il calcio si è dato nuove regole ...