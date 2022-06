Giustizia: Mattarella, 'Salvato guiderà efficacemente Procura generale Cassazione' (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Esprimo le mie congratulazioni al nuovo Procuratore generale presso la Corte di Cassazione e vorrei esprimere apprezzamento per gli altri partecipanti alla procedura di selezione, entrambi di valore professionale indiscusso. Sono certo che il Procuratore Salvato saprà assicurare una guida efficace della Procura generale, alla luce delle sue comprovate qualità professionali e della sua capacità organizzativa, aspetti questi messi in evidenza nella delibera appena approvata". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Plenum del Csm che ha nominato Luigi Salvato nuovo Procuratore generale presso la Corte di Cassazione. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Esprimo le mie congratulazioni al nuovotorepresso la Corte die vorrei esprimere apprezzamento per gli altri partecipanti alla procedura di selezione, entrambi di valore professionale indiscusso. Sono certo che iltoresaprà assicurare una guida efficace della, alla luce delle sue comprovate qualità professionali e della sua capacità organizzativa, aspetti questi messi in evidenza nella delibera appena approvata". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo al Plenum del Csm che ha nominato Luiginuovotorepresso la Corte di. ...

