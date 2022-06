Franco Giannini compie 91 anni - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 23 giugno 2022) Festa al Dopolavoro Ferroviario di Empoli. compie infatti gli anni Franco Giannini, da oltre trenta alla guida del Dlf oltre che essere stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica nel ... Leggi su lanazione (Di giovedì 23 giugno 2022) Festa al Dopolavoro Ferroviario di Empoli.infatti gli, da oltre trenta alla guida del Dlf oltre che essere stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica nel ...

Pubblicità

ColaioccoLuca : @DavideR46325615 Ai miracoli bisogna crederci!! I miracoli avvengono per chi crede: non li vedi gli sguardi estasia… - franco_sala : RT @LaStampa: Massimo Giannini: 'Il problema di questa fase politica non è l'incoerenza di Di Maio, ma l'inconsistenza dei Cinque Stelle' h… - giancarlo61268 : @franco_sala @MassimGiannini Giannini anche no' . Grazie comunque! - franco_sala : Oggi , su #LaStampa , ottimo editoriale del bravissimo direttore @MassimGiannini . Da leggere sicuramente. Compli… - Antoninos101 : Vedremo adesso cosa faranno e cosa diranno gli anti-putiniani d'Italia, sinceri democratici 'europeisti e atlantist… -

Franco Giannini compie 91 anni - Cronaca - lanazione.it Festa al Dopolavoro Ferroviario di Empoli. Compie infatti gli anni Franco Giannini, da oltre trenta alla guida del Dlf oltre che essere stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica nel 2017, per il suo operato e per la sua dedizione verso la comunità. Per ... L'ISOLA DEL CINEMA 28 - Iniziati gli ottanta giorni di programmazione ... come Migliore Attore) e Giancarlo Giannini. Uno dei tanti capolavori di Ettore Scola, proiettato ... Al contempo presso CINELAB è stato presentato il notevole La vera storia di Luisa Bonfanti di Franco ... LA NAZIONE Porcari, Fornaciari si conferma sindaco Porcari (Lucca), 13 giugno 2022 - Leonardo Fornaciari, candidato per il centrosinistra con la lista «Viviamo Porcari», si conferma sindaco di Porcari con il 55,1% dei voti. Battuta la candidata di cen ... Uccisi dai NAR, oggi cerimonia commemorativa nel 40° anniversario (AGR) Nella mattinata odierna, in occasione del 40° anniversario della morte degli Assistenti della Polizia di Stato Franco Sammarco e Giuseppe Carretta, uccisi da un commando del gruppo terrorista de ... Festa al Dopolavoro Ferroviario di Empoli. Compie infatti gli anni, da oltre trenta alla guida del Dlf oltre che essere stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica nel 2017, per il suo operato e per la sua dedizione verso la comunità. Per ...... come Migliore Attore) e Giancarlo. Uno dei tanti capolavori di Ettore Scola, proiettato ... Al contempo presso CINELAB è stato presentato il notevole La vera storia di Luisa Bonfanti di... Franco Giannini compie 91 anni Porcari (Lucca), 13 giugno 2022 - Leonardo Fornaciari, candidato per il centrosinistra con la lista «Viviamo Porcari», si conferma sindaco di Porcari con il 55,1% dei voti. Battuta la candidata di cen ...(AGR) Nella mattinata odierna, in occasione del 40° anniversario della morte degli Assistenti della Polizia di Stato Franco Sammarco e Giuseppe Carretta, uccisi da un commando del gruppo terrorista de ...