Fiumicino, nelle tariffe dei nidi comunali aggiunta la fascia oraria 7-16 (Di giovedì 23 giugno 2022) Fiumicino – “Oggi abbiamo approvato in Consiglio comunale un importante emendamento per acquisire il milione di euro stanziato dalla Regione Lazio a fronte di una rimodulazione delle fasce Isee per la tariffazione degli asili nidi comunali per l’anno educativo 2022/2023. La Regione infatti impone 10 fasce Isee. Con l’emendamento abbiamo aggiunto una terza fascia oraria rispetto alle due già esistenti. Quindi alle tariffe già previste per la fascia oraria 7-13 e per quella 7-18, si sono aggiunte quelle per la fascia oraria 7-16. Questa decisione viene dopo una attenta analisi dell’utenza che si serve dei nidi comunali, maggiormente concentrata nella fascia ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 giugno 2022)– “Oggi abbiamo approvato in Consiglio comunale un importante emendamento per acquisire il milione di euro stanziato dalla Regione Lazio a fronte di una rimodulazione delle fasce Isee per la tariffazione degli asiliper l’anno educativo 2022/2023. La Regione infatti impone 10 fasce Isee. Con l’emendamento abbiamo aggiunto una terzarispetto alle due già esistenti. Quindi allegià previste per la7-13 e per quella 7-18, si sono aggiunte quelle per la7-16. Questa decisione viene dopo una attenta analisi dell’utenza che si serve dei, maggiormente concentrata nella...

