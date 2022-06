Finale di stagione

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 23 giugno 2022) Pubblichiamo un estratto di “” di Lorenzo Moretto, pubblicato da 66thand2nd. Una trave del tetto bruciata, una squadra di calcio nella palude, mi muovevo fra due estremi e mi era chiaro che il rischio tragedia stava montando. Meglio così. Terminai la telefonata e guidato dall’ansia di una strage sfiorata chiamai il centro sportivo per sapere se c’erano novità. Serie di WhatsApp ai colleghi del mio team per comunicare le partite che avevo registrato sui canali digitali dedicati ai campionati di calcio minori sparsi sulla superficie della Terra e che mi sarei sparato, così tutti dovevano allinearsi prima la prossima riunione nella war room. In giornate come questa ne guardavo sei sette al giorno con blocco per gli appunti a portata di mano, batterie di ricambio per il telecomando nel cassetto perché avrei maltrattato le immagini con i continui stop-and-go, selezione di birre caricate ...