Esiste una questione meridionale anche in Serie A

(Di giovedì 23 giugno 2022) InA c’è una. L’asse Milano-Torino domina l’albo d’oro degli scudetti. Che ci sia unainA è indubbio. Ci sono vari motivi per questo. Intanto la Juventus è sempre stata di proprietà della famiglia più potente più ricca del paese. Inter e Milan rappresentano Milano, il motore industriale del paese. L’ultimo argomento che ogni tanto bisogna toccare èquello del sistema calcio italiano. I media preferiscono che vincano le società del Nord. Perché hanno più tifosi, vendono più giornali, fanno più abbonamenti e perché vendono più biglietti in generale E quindi diciamo che il sistema calcio è sempre stato più favorevole alle società del nord che non alle società del Sud. L’edizione odierna della Gazzetta ...

Pubblicità

CarloCalenda : Esiste una responsabilità dei cittadini sulla qualità dei politici che votano. Se una città ricorda unanime Falcone… - SerenaLocatell1 : RT @VerdirameAndrea: L'amministratore delegato dell'ENI, Descalzi, fa capire chiaramente che non esiste una crisi del gas e che gli stoccag… - NRealacci : @Gipsygirrrrrl Certo che comprendere il testo si fa veramente fatica!!! Ma dove hai letto che lei si sente una pov… - wasserkerker : mah, a me sembra che usciamo tutte dalla vagina di nostra madre cioè una donna, poi che lo spermatozoo è di un uomo… - Gioia42967019 : @durezzadelviver Lo sa che esiste il confezionamento alimentare che si avvale prevalentemente della trasformazione… -

DDay.it

... mentre LaMDA è stato istruito mostrandogligrande quantità di testi scritti e insegnandogli la ... Chesolo a parole. Federico Ferrazza, Direttore di Wired Italia da sette anni. Prima faceva ...... "Me ne hanno parlato e so per certo che. Sta succedendo davvero. È tutta opera di Kit ... Questa potrebbe è ovviamentesorpresa per i fan visto che in precedenti dichiarazioni Kit Harrington ... Blackout estivi, la soluzione esiste: Bluetti, EcoFlow e le energy station per la casa È il momento di prendere fiato, mettere da parte il busy bragging e imparare la difficile ma preziosa arte dell'improduttività.Che il Presidente Amati voglia discuterne in Commissione Bilancio per una verifica sull'andamento e sulla modalità della spesa, faccia pure ma non è questo il nodo nevralgico della questione che Allor ...