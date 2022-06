Pubblicità

fattoquotidiano : Il governo proroga fino a settembre gli sconti sulle bollette di luce e gas. Sinora stanziati 30 miliardi contro il… - FirenzePost : Energia: proroga taglio bollette e stoccaggio gas, via libera dal governo - infoitinterno : Caro-energia, ok del Cdm a una proroga del taglia-bollette - - PMI_it : Misure contro il caro-bollette: proroga fino a settembre: Approvato in CdM il decreto di Governo che rinnova le mis… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Il governo proroga fino a settembre gli sconti sulle bollette di luce e gas. Sinora stanziati 30 miliardi contro il ca… -

Ladel taglio delle accise sul carburante, invece, troverà spazio in un prossimo decreto. ... Arera, l'Authority dell'e delle reti, dovrà "mettere in campo tutti gli strumenti per far ...... secondo quanto prevede la bozza del nuovo Decreto legge. Si estendono alle imprese degli ...La bozza prevede anche per il 3° trimestre del 2022 uno stanziamento di 2.080 milioni per la...È stato approvato un nuovo decreto contro il caro bollette. Vediamo in cosa consiste e cosa prevede il provvedimento. Ieri pomeriggio il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto contro il ...La proroga di un anno è prevista anche per le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), per le autorizzazioni paesaggistiche, per le dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque ...