(Di giovedì 23 giugno 2022) Continuano a salire ipositivi nel. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati 6.879 nuovi contagi (con un incremento di 286 contagi in più rispetto alla giornata di ieri): sono 9 ie 4.688 i guariti. In aumento i ricoveri (+10), mentre fortunatamente sono in calo le terapie intensive e il trend dei positivi è allo 0,42%. L’appello di D’Amato e l’aumento deiProprio ieri l’assessore alla sanità D’Amato ha invitato la popone, visto l’aumento deiin queste settimane, ala mascherina lì dove non è possibile garantite il corretto distanziamento. Lì dove c’è rischio assembramento perché, purtroppo, la pandemia non si può dire ancora sconfitta. Il bollettino di oggi 23 giugno nelMa vediamo, ora, i ...

Agenzia_Italia : Gimbe registra un'impennata di contagi. I nuovi casi salgono del 59% - ottopagine : Covid: aumentano i casi nel Sannio e salgono anche i ricoveri al San Pio #Benevento - MiaomiaoCh : RT @CorriereCitta: Covid, salgono i casi nel Lazio, 9 i morti: ‘Bisogna indossare la mascherina’ - CorriereCitta : Covid, salgono i casi nel Lazio, 9 i morti: ‘Bisogna indossare la mascherina’ - compatoo2 : RT @capricorne_o: Gimbe registra un'impennata di contagi. I nuovi casi salgono del 59% L’imprudenza che rasenta l’imbecillità induce la ge… -

In Lombardia i casi calano da 9.301 a 8.507mentre in Piemonteda 2.436 a 3.316. Continua a crescere la curva dei contagi da- 19 in Veneto, dove nelle ultime 24 ore si registrano 6.154 ...i contagi in Veneto. Sono 6.154 i nuovi positivi a coronavirus nelle ultime 24 ore a fronte di 5 decessi, in isolamento si trovano 50.314 persone. Lo conferma il bollettinodiffuso dalla ...Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, in area medica diminuiscono di due unità i posti letto occupati da pazienti covid (il totale ora ammonta a 144). In terapia intensiva, invece, i ...Continuano a salire i casi positivi nel Lazio. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati 6.879 nuovi contagi (con un incremento di 286 contagi in più rispetto alla giornata di ieri): sono 9 i ...