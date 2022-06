“Billie Jean” | un racconto dedicato a Michael Jackson

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 giugno 2022) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. In occasione del tredicesimo anniversario della sua morte per realizzarlo abbiamoil nostro. Per farlo ci siamo ispirati a due famosissimi brani del re del pop Corrado Guiscardi si era ritrovato improvvisamente da solo mentre rientrava a casa dopo un concerto. Quella che provava era una sensazione strana dopo un bagno di folla di due ore con decine di fan accanite che letteralmente gli saltavano addosso. “Questo è il prezzo delle bellezza, la finta gloria e la vera solitudine” pensò mentre percorreva il cortile che sperava il cancello dall’ingresso della sua abitazione. Corrado chiuse per un attimo gli occhi e per farsi compagnia s’immaginò di nuovo le sue fan. Gli tornò in mente una donna di quarant’anni che aveva soprannominato ...