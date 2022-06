Trapianto di fegato super rapido salva uomo vittima di colpo di calore mentre brucia sterpaglie nel pomeriggio ad Asti (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un'imprudenza di notevole entità poteva costare la vita a un uomo di 57 anni che si è salvato solo a grazie al Trapianto di fegato eseguito in situazione di 'super emergenza nazionale', ovvero quando ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un'imprudenza di notevole entità poteva costare la vita a undi 57 anni che si èto solo a grazie aldieseguito in situazione di 'emergenza nazionale', ovvero quando ...

