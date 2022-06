Pubblicità

SardiniaPost : Continuano le ruberie di sabbia e altri materiali dalle spiagge sarde a opera dei turisti - sardanews : Souvenir dalle spiagge sarde: sequestrati ciottoli, conchiglie e sabbia. Sanzionati 10 turisti… - sardanews : Spiagge sarde depredate, 19 kg sabbia recuperati a Cagliari - Sardegna - FabPluto : RT @CIssaGASR: Ho sbagliato tutto nella vita. Potevo 'lavorà' tre mesi l'anno dalle spiagge sarde scrivendo sempre le stesse notizie di cal… - CIssaGASR : Ho sbagliato tutto nella vita. Potevo 'lavorà' tre mesi l'anno dalle spiagge sarde scrivendo sempre le stesse notiz… -

Agenzia ANSA

Continuano le ruberie di sabbia e altri materiali dallea opera dei turisti e prosegue, con maggior impulso, l'attività di controllo operata dal personale della Guardia di Finanza sui passeggeri in transito nell'aeroporto di Cagliari - Elmas. ...... ma anche negli uffici, tra set cinematografici e manifestazioni,e birrerie, tra atmosfere ... in una fusione di hip hop e reggae con le sonorità tradizionali, riflette ancora lo spirito ... Spiagge sarde depredate, 19 kg sabbia recuperati a Cagliari La maggior parte dei bagnanti delle famose spiagge di Lu Impostu e Cala Brandinchi, nella costa orientale della Sardegna, a poche ore dall'entrata in vigore del numero chiuso si dice soddisfatta.Continua, con maggior impulso, atteso il particolare periodo dell’anno, l’attività di controllo operata dal personale della Guardia di Finanza sui passeggeri in transito presso l’aeroporto di Cagliari ...