Spari al Vaticano, arrestato l'automobilista che diceva di essere San Michele (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il conducente Erjol Nako, che diceva di essere "San Michele", seminando il panico per le strade di San Pietro, Domenica 19 Giugno, è stato arrestato. Il giudice ha convalidato questa mattina il fermo di polizia e carabinieri. Un respiro di sollievo soprattutto per l'ex moglie che, nonostante fossero divorziati, continuava a subire diverse aggressioni. Qui i dettagli: Spari al Vaticano: "diceva di essere San Michele", chi è l'uomo fermato dagli agenti arrestato Erjol Nako La sua corsa è iniziata in pieno centro, al Pantheon, Domenica 19 Giugno. Due agenti si erano avvicinati alla sua Bmw per capire il motivo per il quale fosse lì. Ma alla vista degli agenti, il conducente ha iniziato la sua folle fuga. Una fuga che ha ...

