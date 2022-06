Siccità | -45% di fieno | soffrono mais e api | il latte in calo del 10%

Leggi su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 22 giugno 2022) La pioggia delle ultime ore non sarà sufficiente a placare laLa parentesi piovosa delle ultime ore, purtroppo, non sarà sufficiente a placare lae ristorare la sete delle campagne. Decisivo, infatti, sarà l’andamento del meteo nei prossimi giorni, con previsioni ancora all’insegna dell’incertezza, costellate da percentuali variabili sulla probabilità di precipitazioni. Intanto Coldiretti Como Lecco inizia a fare i conti circa l’onda lunga dellasi fa sentire nelle campagne, ora giunte al limite del punto di non ritorno: se non arriveranno quelle piogge utili a placare la situazione, si va verso perdite di raccolto ingenti: già ora, nel comprensorio lariano, gli effetti del clima secco sta provocando cali di produzione del 45% sui foraggi, ma in sofferenza è anche ile in stalla si munge ...