Perché mi sveglio sempre con il mal di testa? (Di mercoledì 22 giugno 2022) La dottoressa Kathleen Mullin, neurologa e specialista in cefalee presso il New England Institute for Clinical Research, ha spiegato al New York Times Perché molte persone soffrono di mal di testa appena sveglie. Come riportato nell’articolo, un lettore del NYT ha affermato di essere vittima di mal di testa mattutini che si attenuano solo quando prende il suo caffé, e che nonostante abbia provato a cambiare cuscini e posizioni per dormire non ha idea di come prevenirli. La dottoressa Mullin ha scritto che spesso una delle cause più comuni è la caffeina, o la sua mancanza. “A volte il motivo del mal di testa mattutino è che si è dormito fino a tardi e si è in ritardo con la caffeina“, ha dichiarato. Sapere se la causa del nostro mal di testa mattutino è la caffeina è facile, Perché la ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 22 giugno 2022) La dottoressa Kathleen Mullin, neurologa e specialista in cefalee presso il New England Institute for Clinical Research, ha spiegato al New York Timesmolte persone soffrono di mal diappena sveglie. Come riportato nell’articolo, un lettore del NYT ha affermato di essere vittima di mal dimattutini che si attenuano solo quando prende il suo caffé, e che nonostante abbia provato a cambiare cuscini e posizioni per dormire non ha idea di come prevenirli. La dottoressa Mullin ha scritto che spesso una delle cause più comuni è la caffeina, o la sua mancanza. “A volte il motivo del mal dimattutino è che si è dormito fino a tardi e si è in ritardo con la caffeina“, ha dichiarato. Sapere se la causa del nostro mal dimattutino è la caffeina è facile,la ...

Pubblicità

__M1riana__ : ma perché ogni mattina mi sveglio con un orecchino diverso che mi fa male - yesiamross : ma perchè quando faccio i sogni poi mi sveglio con un mal di testa allucinante - maxmax_87 : Mi sveglio con la mail della relatrice che mi comunica che non ha dovuto fare molte correzioni, ma di stare attento… - Agato_Agato : RT @Kataklinsmann: A volte mi sveglio tutto sudato nel cuore della notte perché all’improvviso mi è tornato in mente che abbiamo fatto vinc… - ang3Iite : No io devo togliere il malocchio a mia nonna...settimana scorsa e fonita in pronto soccorso x un attacco di cuore..… -

Luigi Di Maio, siamo al teatrino dell'antipolitica Mi fece la sensazione di un ragazzo sveglio, pure troppo, che capiva le cose al volo. Lui capì perfettamente, in particolare, perché ero con loro, in quel momento e per quell'occasione. Anche oggi, ... #BARVxL: Ibiza, tutto in un giorno E così senza dare troppo nell'occhio decidemmo di sdraiarci su dei muretti, mentre uno di noi rimase sveglio, aveva paura che avremmo perso il traghetto. Tra peti vari e ronfate (russare), ci svegliò ... Il Tirreno Mi fece la sensazione di un ragazzo, pure troppo, che capiva le cose al volo. Lui capì perfettamente, in particolare,ero con loro, in quel momento e per quell'occasione. Anche oggi, ...E così senza dare troppo nell'occhio decidemmo di sdraiarci su dei muretti, mentre uno di noi rimase, aveva paura che avremmo perso il traghetto. Tra peti vari e ronfate (russare), ci svegliò ... Mattia è sveglio: «Tutto ok». E festeggia i 19 anni alle Scotte