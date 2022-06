Pallanuoto femminile, Carlo Silipo: “Più dell’aspetto tattico mi è piaciuto il comportamento della squadra” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Oggi, mercoledì 22 giugno, i Mondiali 2022 di Pallanuoto femminile sono proseguiti in quattro città dell’Ungheria: il Setterosa di Carlo Silipo, inserito nel Girone A, che si gioca a Budapest, ha vinto per 10-9 contro l’Ungheria, mentre nello medesimo raggruppamento il Canada in precedenza aveva liquidato per 22-2 la Colombia. Così il commissario tecnico Carlo Silipo ai microfoni di RaiSport: “Sapevamo che prima o poi anche loro avrebbero iniziato a commettere degli errori così è stato. Diciamo che l’abbiamo preparata bene e l’abbiamo giocata anche meglio. La chiave di questa vittoria parte sempre dalla difesa“. Il bilancio conclusivo della vittoria del Setterosa: “Oggi più dell’aspetto tattico mi è piaciuto il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Oggi, mercoledì 22 giugno, i Mondiali 2022 disono proseguiti in quattro città dell’Ungheria: il Setterosa di, inserito nel Girone A, che si gioca a Budapest, ha vinto per 10-9 contro l’Ungheria, mentre nello medesimo raggruppamento il Canada in precedenza aveva liquidato per 22-2 la Colombia. Così il commissario tecnicoai microfoni di RaiSport: “Sapevamo che prima o poi anche loro avrebbero iniziato a commettere degli errori così è stato. Diciamo che l’abbiamo preparata bene e l’abbiamo giocata anche meglio. La chiave di questa vittoria parte sempre dalla difesa“. Il bilancio conclusivovittoria del Setterosa: “Oggi piùmi èil ...

