NSS Yachting è prima in Europa per la vendita di catamarani

(Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Lagoon Catamarans premia Simone Morelli, amministratore del gruppo NSS La NSSdi Simone Morelli ha vinto per il terzo anno di fila l’ambito premio messo in palio dal cantiere Lagoon che lo incorona come primo venditore did’. Morelli, amministratore del gruppo NSS ed ufficiale in congedo della Marina Militare, è dealer del prestigioso marchio Lagoon dal 2013, cantiere di punta a livello internazionale per la produzione dida crociera dai 12 sino ai 24 metri di lunghezza. «Il mercato deida crociera è in continua espansione – spiega Morelli – In questi ultimi anni è la barca più richiesta dai turisti del charter nautico per le sue doti di comodità ma non solo. Anche molti armatori lo preferiscono come barca privata al posto del più ...

Barcellona - La North Sardinia Sail di Simone Morelli ha vinto per il terzo anno di fila l'ambito premio messo in palio dal cantiere Lagoon che lo incorona come primo venditore di catamarani d'Europa.