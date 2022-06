Mattarella - Draghi | favorevoli a superare voto unanime in Ue

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato ricevuto in serata al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarel… - Agenzia_Ansa : Il premier Mario Draghi e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono favorevoli a superare il vincolo de… - enzorom61 : RT @VenezianiMar: Volta&Gabbana si separano: il trasformista Di Maio si separa dal contorsionista Conte. Prima con Salvini, poi col Pd, inf… - Guido07261 : @GiovaQuez Però Conte non trovò i “responsabili”, così Mattarella chiamò Draghi, dicendo: “O votate la fiducia a Dr… - gaiareturn : RT @VenezianiMar: Volta&Gabbana si separano: il trasformista Di Maio si separa dal contorsionista Conte. Prima con Salvini, poi col Pd, inf… -

Agenzia ANSA

E' quanto si apprende da fonti del Quirinale in merito ai temi trattati nella colazione di lavoro tra il presidente della Repubblica Sergio, il premier Marioed una delegazione di ...Al termine del voto in Aulasi è recato al Quirinale per un pranzo di lavoro con il presidente della Repubblica Sergioin vista del vertice Ue. Nel pomeriggio il premier presiederà ... Mattarella e Draghi favorevoli a superare il voto unanime in Ue Sergio Mattarella, in vista del prossimo Consiglio Europeo di Bruxelles, ha ricevuto al Quirinale, nel corso della tradizionale colazione di lavoro, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario ..."Nel corso del pranzo si è affrontato il tema del percorso Ue dell'Ucraina e dei Balcani Occidentali (Albania e Macedonia). Argomenti sui quali Italia è molto impegnata. (ANSA) ...