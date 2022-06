Juventus, rinnovo De Ligt: i bianconeri devono sciogliere due nodi (Di mercoledì 22 giugno 2022) In casa Juventus tiene sempre banco la situazione legata al rinnovo di De Ligt: i bianconeri devono sciogliere due nodi Il Corriere dello Sport torna fa il punto della questione riguardante il rinnovo di Matthijs de Ligt con la Juventus. Nelle prossime settimane, infatti, dovrebbe andare in scena un nuovo incontro con la rappresentante Rafaela Pimenta per aggiornare la situazione. Il contratto del difensore scade nel 2024, e l’intenzione del club è quella di prolungare fino al 2026 per allontanare le minacce di Manchester City e United, Chelsea, Liverpool, Real Madrid, PSG e Barcellona. Restano due nodi: per la politica di riduzione dei costi, la Juventus sta pensando di spalmare ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) In casatiene sempre banco la situazione legata aldi De: idueIl Corriere dello Sport torna fa il punto della questione riguardante ildi Matthijs decon la. Nelle prossime settimane, infatti, dovrebbe andare in scena un nuovo incontro con la rappresentante Rafaela Pimenta per aggiornare la situazione. Il contratto del difensore scade nel 2024, e l’intenzione del club è quella di prolungare fino al 2026 per allontanare le minacce di Manchester City e United, Chelsea, Liverpool, Real Madrid, PSG e Barcellona. Restano due: per la politica di riduzione dei costi, lasta pensando di spalmare ...

