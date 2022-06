Jannik Sinner si presenta da n 13 a Wimbledon | il ranking ATP e il sorpasso su Berrettini in vista

(Di mercoledì 22 giugno 2022)è stato sconfitto da Tommy Paul agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Eastbourne. Il tennista italiano si è dovuto arrendere al terzo set contro lo statunitense, salutando l’erba britannica con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3. L’altoatesino tornava in campo dopo l’infortunio, ma il debutto stagionale su questa superficie non è stato dei migliori e non rapil migliore viatico indiresterà al 13mo posto delATP all’inizio della prossima settimana, con 3.185 punti all’attivo. Lo statunitense Taylor Fritz e l’argentino Diego Schwartzman lo inseguono a quota 2.840 e 2.325 punti, ma anche vincendo il torneo di Eastbourne si fermerebbero rispettivamente a 3.045 e 2.485. L’azzurro è alle spalle ...

