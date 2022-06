Di Maio | ' Lascio i 5 Stelle | da domani non sono più prima forza in Parlamento'

Pubblicità

Non ne è così sicuro il presidente dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, che si aspettava la mossa di Di. I più vicini all'ex premier sostengono che l'emorragia non sarà così grave e smentiscono che i ...Lo strappo di Di, che prende forma in mattinata, si incrocia - e probabilmente contribuisce a risolvere - l'impasse sulla risoluzione da accompagnare alle comunicazioni del premier in vista del ... Di Maio: «Lascio M5s. Da irresponsabili picconare il governo per pochi punti di consenso» “Lasciamo il Movimento 5 Stelle che da domani non sarà più la prima forza politica del Parlamento”. L’addio di Luigi Di Maio al Movimento che aveva contribuito a portare oltre il 32% arriva alla fine ...Lo strappo è consumato e la rottura fra Di Maio e Conte, nell’aria da tempo, è servita. L’ex ragazzo di Pomigliano oggi ministro lascia il Movimento 5 stelle.