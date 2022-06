Ciclismo, Campionati italiani 2022: Filippo Ganna torna a vestire il tricolore a cronometro, battuto Mattia Cattaneo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Fino a settembre non potrà vestirla (ci auguriamo anche oltre) perché quella iridata ha priorità, ma Filippo Ganna torna ad indossare la maglia tricolore. Il corridore della Ineos Grenadiers si è infatti imposto nei Campionati italiani a cronometro, nella prova élite uomini. Terzo titolo della carriera per lui, dopo quelli del 2019 e 2020. Lungo i 35,6 chilometri con partenza ed arrivo da San Giovanni al Natisone il piemontese è riuscito a dominare come da pronostico, dopo la brutta sconfitta dell’anno scorso. 40’29”10 il tempo alla media di 52.762 km/h del due volte campione del mondo, che si lancerà al meglio verso il Tour de France dove punterà dritto alla vittoria della cronometro iniziale. battuto Mattia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Fino a settembre non potrà vestirla (ci auguriamo anche oltre) perché quella iridata ha priorità, maad indossare la maglia. Il corridore della Ineos Grenadiers si è infatti imposto nei, nella prova élite uomini. Terzo titolo della carriera per lui, dopo quelli del 2019 e 2020. Lungo i 35,6 chilometri con partenza ed arrivo da San Giovanni al Natisone il piemontese è riuscito a dominare come da pronostico, dopo la brutta sconfitta dell’anno scorso. 40’29”10 il tempo alla media di 52.762 km/h del due volte campione del mondo, che si lancerà al meglio verso il Tour de France dove punterà dritto alla vittoria dellainiziale....

