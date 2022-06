Caso Osimhen, l’avv. di De Laurentiis: “Siamo tranquilli. Vi spiego cosa viene contestato” (Di mercoledì 22 giugno 2022) È notizia di ieri quella dell’iscrizione nel registro degli indagati di Aurelio De Laurentiis con l’accusa di falso in bilancio relativamente alle indagini all’affare Osimhen, con tanto di perquisizioni della Guardia di Finanza a Castelvolturno. Nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda sulle frequenze di Radio Marte, è intervenuto Gino Fabio Fulgeri, l’avvocato di Aurelio De Laurentiis allo scopo di chiarire la situazione. Foto: Getty Images- Aurelio De Laurentiis Fulgeri: “Vicenda già trattata, Siamo sereni” Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione: “Ero presente alle perquisizioni della Guardia di Finanza. Attualmente De Laurentiis non è in Italia e direi che il Napoli è assolutamente sereno. La vicenda è stata già trattata in ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 giugno 2022) È notizia di ieri quella dell’iscrizione nel registro degli indagati di Aurelio Decon l’accusa di falso in bilancio relativamente alle indagini all’affare, con tanto di perquisizioni della Guardia di Finanza a Castelvolturno. Nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda sulle frequenze di Radio Marte, è intervenuto Gino Fabio Fulgeri,ocato di Aurelio Deallo scopo di chiarire la situazione. Foto: Getty Images- Aurelio DeFulgeri: “Vicenda già trattata,sereni” Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione: “Ero presente alle perquisizioni della Guardia di Finanza. Attualmente Denon è in Italia e direi che il Napoli è assolutamente sereno. La vicenda è stata già trattata in ...

