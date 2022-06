Calciomercato Torino, accordo con Solet: è l’erede di Bremer (Di mercoledì 22 giugno 2022) Calciomercato Torino: i granata avrebbero trovato l’accordo col difensore del Salisburgo Solet, ora c’è da trattare col club austriaco Il Torino ha individuato l’erede di Gleison Bremer. Si tratta di Oumar Solet, francese classe 2000 del Salisburgo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i granata avrebbero già trovato l’accordo col calciatore e dovranno ora imbastire le trattative con il club austriaco. La squadra guidata da Red Bull, acquistò nel 2020 Solet dal Marsiglia per 4,5 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022): i granata avrebbero trovato l’col difensore del Salisburgo, ora c’è da trattare col club austriaco Ilha individuatodi Gleison. Si tratta di Oumar, francese classe 2000 del Salisburgo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i granata avrebbero già trovato l’col calciatore e dovranno ora imbastire le trattative con il club austriaco. La squadra guidata da Red Bull, acquistò nel 2020dal Marsiglia per 4,5 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Programmato un incontro la prossima settimana tra @Inter e @TorinoFC_1906 per discutere del futuro… - DiMarzio : Il #Torino ha raggiunto l’accordo con Oumar #Solet. Tra poco inizieranno al via le trattative con #RedBull - GiovaAlbanese : Non c'è ancora l'intesa economica tra #Juventus e #Torino per #Mandragora: richiesta di 12-13 milioni, offerta di 8… - CalcioNews24 : #Torino vicino all'acquisto dell'erede di #Bremer - BFTBFootball : RT @DiMarzio: Il #Torino ha raggiunto l’accordo con Oumar #Solet. Tra poco inizieranno al via le trattative con #RedBull -