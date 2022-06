Calcio a 8, da fine giugno a Roma International Cup e Finali Nazionali (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma – Città metropolitana di Roma Capitale, insieme all’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport Turismo e moda di Roma Capitale, dà il proprio patrocinio al doppio appuntamento legato al Calcio a 8, con il Rome International Cup e le Finali Nazionali della Lega Calcio a 8, che si terranno rispettivamente dal 26 al 29 giugno e dal 30 giugno al 3 luglio presso il Totti Sporting Club. “Si conferma la centralità di Roma e del suo territorio- dichiara Daniele Parrucci, Consigliere delegato edilizia scolastica Impianti sportivi e politiche della formazione Città metropolitana di Roma Capitale- nell’ospitare grandi eventi sportivi presso i suoi centri d’eccellenza.” “Come città metropolitana e ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 giugno 2022)– Città metropolitana diCapitale, insieme all’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport Turismo e moda diCapitale, dà il proprio patrocinio al doppio appuntamento legato ala 8, con il RomeCup e ledella Legaa 8, che si terranno rispettivamente dal 26 al 29e dal 30al 3 luglio presso il Totti Sporting Club. “Si conferma la centralità die del suo territorio- dichiara Daniele Parrucci, Consigliere delegato edilizia scolastica Impianti sportivi e politiche della formazione Città metropolitana diCapitale- nell’ospitare grandi eventi sportivi presso i suoi centri d’eccellenza.” “Come città metropolitana e ...

