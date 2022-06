Un altro domani anticipazioni 22 giugno 2022, Carmen è scomparsa (Di martedì 21 giugno 2022) Nella puntata di Un altro domani in onda mercoledì 22 giugno 2022 ritroviamo Agustina in preda al panico quando si accorge che Carmen non è tornata dopo essersi addentrata nella jungla. La donna chiede a tutti quelli intorno a lei di andare a cercare la ragazza. Il timore è quello che potrebbe capitargli qualcosa di terribile perchè non conosce i pericoli della jungla. Seguite questo episodio sintonizzandovi su Canale 5 alle ore 14:45. Festival di Sanremo 2023, Chiara Ferragni diventa conduttrice: svelato il suo cachet astronomico La nota influencer è stata scelta dal conduttore per aprire e chiudere la prossima edizione del Festival ed è già polemica per i suoi guadagni Trama di Un ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 21 giugno 2022) Nella puntata di Unin onda mercoledì 22ritroviamo Agustina in preda al panico quando si accorge chenon è tornata dopo essersi addentrata nella jungla. La donna chiede a tutti quelli intorno a lei di andare a cercare la ragazza. Il timore è quello che potrebbe capitargli qualcosa di terribile perchè non conosce i pericoli della jungla. Seguite questo episodio sintonizzandovi su Canale 5 alle ore 14:45. Festival di Sanremo 2023, Chiara Ferragni diventa conduttrice: svelato il suo cachet astronomico La nota influencer è stata scelta dal conduttore per aprire e chiudere la prossima edizione del Festival ed è già polemica per i suoi guadagni Trama di Un ...

