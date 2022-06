Ultime Notizie – Blanco in ospedale: “Ho avuto un incidente, devo stare a riposo” (Di martedì 21 giugno 2022) “Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo… (ora sto bene)”. Così Blanco su Instragram. Il giovane artista bresciano, che ha vinto Sanremo 2022 insieme a Mahmood con ‘Brividi, ha pubblicato anche un video che lo ritrae in ospedale sdraiato sul letto. “La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno”, riferendosi a un concerto che avrebbe dovuto tenere nel capoluogo ligure. “Vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno – scrive ancora – Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 giugno 2022) “Purtroppo hounper il qualeper forza re… (ora sto bene)”. Cosìsu Instragram. Il giovane artista bresciano, che ha vinto Sanremo 2022 insieme a Mahmood con ‘Brividi, ha pubblicato anche un video che lo ritrae insdraiato sul letto. “La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno”, riferendosi a un concerto che avrebbe dovuto tenere nel capoluogo ligure. “Vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno – scrive ancora – Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

