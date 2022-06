**Roma: autopsia, morte Bochicchio per traumi, su ipotesi malore ulteriori esami** (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - Sarebbe morto a causa dei traumi dovuti all'incidente di domenica scorsa il broker Massimo Bochicchio, deceduto mentre era alla guida della sua moto su via Salaria finita contro un muro di cinta. A quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia effettuata oggi dai medici legali della Sapienza, non emergerebbero segni macroscopici di eventi cardiaci, ma per capire se Bochicchio abbia avuto un malore prima dell'incidente saranno necessari ulteriori accertamenti che richiederanno almeno 60 giorni. Le fiamme sprigionate dalla moto potrebbe essere stata una concausa della morte. Come da prassi sono stati effettuati anche prelievi tossicologici. Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - Sarebbe morto a causa deidovuti all'incidente di domenica scorsa il broker Massimo, deceduto mentre era alla guida della sua moto su via Salaria finita contro un muro di cinta. A quanto emerge dai primi risultati dell'effettuata oggi dai medici legali della Sapienza, non emergerebbero segni macroscopici di eventi cardiaci, ma per capire seabbia avuto unprima dell'incidente saranno necessariaccertamenti che richiederanno almeno 60 giorni. Le fiamme sprigionate dalla moto potrebbe essere stata una concausa della. Come da prassi sono stati effettuati anche prelievi tossicologici.

