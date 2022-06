Petagna: il Monza pronto a fare sul serio, può partire in un caso (Di martedì 21 giugno 2022) Resta in dubbio il futuro di Andrea Petagna con la maglia del Napoli. In un reparto condiviso con Victor Osimhen e Dries Mertens, per l’ex Atalanta il minutaggio non è stato dei migliori la passata stagione: soli 1003 minuti, per un totale di 4 gol. La scorsa estate il suo trasferimento alla Sampdoria sembrava cosa fatta, ma fu lo stesso allenatore Luciano Spalletti a bloccare la cessione e chiedere al centravanti di rimanere in maglia azzurra. Quest’anno le cose potrebbero andare diversamente, anche considerando le numerose richieste, soprattutto in Serie A, per l’attaccante del Napoli. Andrea Petagna – Napoli vs Sampdoria – Stadio Diego Armando Maradona (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Petagna verso l’addio? Il Monza pronto a fare sul ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 giugno 2022) Resta in dubbio il futuro di Andreacon la maglia del Napoli. In un reparto condiviso con Victor Osimhen e Dries Mertens, per l’ex Atalanta il minutaggio non è stato dei migliori la passata stagione: soli 1003 minuti, per un totale di 4 gol. La scorsa estate il suo trasferimento alla Sampdoria sembrava cosa fatta, ma fu lo stesso allenatore Luciano Spalletti a bloccare la cessione e chiedere al centravanti di rimanere in maglia azzurra. Quest’anno le cose potrebbero andare diversamente, anche considerando le numerose richieste, soprattutto in Serie A, per l’attaccante del Napoli. Andrea– Napoli vs Sampdoria – Stadio Diego Armando Maradona (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)verso l’addio? Ilsul ...

