PARAMOUNT+ | il servizio streaming arriva in Italia a settembre

Jaime Ondarza: "L'arrivo di PARAMOUNT+ in Italia segna un passo importante per l'industria dell'intrattenimento nel nostro Paese. Con un'offerta che spazia dal grande cinema, compresi cult e blockbuster, serie tv e contenuti originali. Il nostro servizio SVOD porterà una montagna di intrattenimento per tutta la famiglia. Con il lancio in settembre, PARAMOUNT+ integra e rafforza anche in Italia il nostro ecosistema. Unico e diversificato con una presenza su larga scala e diretta al pubblico". La nuova piattaforma: PARAMOUNT+ Offrirà una montagna di intrattenimento. Le attesissime serie internazionali come Tulsa King con Sylvester Stallone, 1932 con Helen Mirren ed Harrison Ford. Oltre a i primi PARAMOUNT+ Original Italiani come le ...

