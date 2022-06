Nuoto | un' altra medaglia | Martinenghi d' argento nei 50m rana

Pubblicità

LNotizie : #sport ??????Con un'altra grande prestazione, il varesino Nicolò #Martinenghi conquista uno splendido #argento nei 50… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Mondialinuoto2022 #NicolòMartinenghi Nuoto, il palmares e tutte le medaglie vinte da Nicolò Ma… - SportRepubblica : Martinenghi, un'altra medaglia ai Mondiali di nuoto: argento nei 50 rana - dakota_rain1986 : RT @varesenews: Un’altra medaglia per Martinenghi: argento nei 50 rana - varesenews : Un’altra medaglia per Martinenghi: argento nei 50 rana -

...Coe (presente a Budapest ai Mondiali di) alla BBC. "Chiarisco che se arriverà un momento in cui dovremo scegliere tra equità e inclusione, sarò sempre dalla parte dell'equità". E un un'...Mondiali2022: Martinenghi oro nei 100 rana Budaspest, 21 giugno 2022 -medaglia per Nicolò Martinenghi ai Mondiali di2022 in corso a Budapest. Dopo l'oro nei 100 metri rana , il nuotatore azzurro ha sfiorato l'impresa di una storica doppietta, chiudendo al ...Nuovamente straordinario il varesino in questa disciplina dopo l’oro nei 100: gli sfugge la doppietta per soli 3 centesimi. Paltrinieri quarto negli ...Un'altra medaglia per Nicolò Martinenghi ai Mondiali di nuoto di Budapest. Al ragazzo varesino, campione in carica dei 100 rana, non è riuscita la doppietta con i 50, venendo battuto per soli tre cent ...