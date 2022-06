“Non è possibile”. Clizia Incorvaia, tutti sorpresi dal fisico a pochi mesi dal parto (Di martedì 21 giugno 2022) Clizia Incorvaia in bikini fa il pieno di like. L’influencer, sempre molto attiva sui social, si sta dedicando a pieno al suo piccolo Gabriele, il primo figlio avuto da Paolo Ciavarro. La loro storia d’amore è nata sotto i riflettori del GF Vip. Un vero e proprio colpo di fulmine di cui sono stati testimoni milioni di italiani. Alfonso Signorini si è sempre detto felice per loro, in modo particolare quando ha saputo che avrebbero avuto un figlio e lui ne sarebbe stato il padrino. Clizia Incorvaia in bikini, boom di like Clizia Incorvaia si mostra in bikini e piovono like. Insieme a Paolo e alla piccola Nina, l’influencer si sta godendo in questi giorni qualche giorno di relax più che meritato e nel frattempo non manca qualche scatto della loro estate sui social. Chi la segue sa ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 giugno 2022)in bikini fa il pieno di like. L’influencer, sempre molto attiva sui social, si sta dedicando a pieno al suo piccolo Gabriele, il primo figlio avuto da Paolo Ciavarro. La loro storia d’amore è nata sotto i riflettori del GF Vip. Un vero e proprio colpo di fulmine di cui sono stati testimoni milioni di italiani. Alfonso Signorini si è sempre detto felice per loro, in modo particolare quando ha saputo che avrebbero avuto un figlio e lui ne sarebbe stato il padrino.in bikini, boom di likesi mostra in bikini e piovono like. Insieme a Paolo e alla piccola Nina, l’influencer si sta godendo in questi giorni qualche giorno di relax più che meritato e nel frattempo non manca qualche scatto della loro estate sui social. Chi la segue sa ...

