L’ascesa di Le Pen e Mélenchon è il primo successo di Putin | vediamo di non essere noi il secondo

(Di martedì 21 giugno 2022) Contrariamente a quanto si ripete da anni in Italia, la sera del voto – domenica scorsa – non si è saputo chi governerà neanche in Francia. Purtroppo, è probabile che in novembre persino negli Stati Uniti, all’indomani del voto di midterm, il presidente Joe Biden avrà le sue difficoltà. Si tratta di due brutte notizie per l’occidente democratico, che corrispondono all’obiettivo dichiarato di Vladimir, il vero leader dell’internazionale populista e sovranista. Fuori dalle chiacchiere ideologiche per abbindolare i gonzi, infatti, l’unico obiettivo del leader del Cremlino è destabilizzare le nostre società, come dimostra il fatto che in Spagna, per fare un esempio, abbia sostenuto contemporaneamente tanto i separatisti catalani (che qualche scemo anche da noi considera “di sinistra”) quanto i nazionalisti post o neo franchisti di Vox, che hanno preso voti facendo ...