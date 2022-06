Giornata contro le leucemie, pazienti ematologici in barca a vela nel golfo di Napoli con UnoUnoCinque (Di martedì 21 giugno 2022) Si è tenuta questa mattina l’uscita in barca a vela, al largo del golfo di Napoli, dedicata alle ragazze e ai ragazzi, pazienti dei Centri ematologici partenopei, per celebrare la Giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, i Linfomi e il Mieloma. L’evento è stato organizzato da UnoUnoCinque Sailing team, associazione sportiva senza scopo di lucro, riconosciuta dal CONI, che sviluppa e diffonde l’attività dilettantistica connessa alla vela e alle discipline nautiche, che ha fornito imbarcazioni ed equipaggi, in collaborazione con Ail Napoli e Circolo Canottieri di Napoli, che ha messo a disposizione le strutture, e Lega Navale di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 giugno 2022) Si è tenuta questa mattina l’uscita in, al largo deldi, dedicata alle ragazze e ai ragazzi,dei Centripartenopei, per celebrare lanazionale per la lottale, i Linfomi e il Mieloma. L’evento è stato organizzato daSailing team, associazione sportiva senza scopo di lucro, riconosciuta dal CONI, che sviluppa e diffonde l’attività dilettantistica connessa allae alle discipline nautiche, che ha fornito imzioni ed equipaggi, in collaborazione con Aile Circolo Canottieri di, che ha messo a disposizione le strutture, e Lega Navale di ...

