Gerardo Acampora è il quarto ed ultimo Boss in Incognito del 2022 (Di martedì 21 giugno 2022) Boss in Incognito - Gerardo Acampora Pizza per tutti. Così Rai 2 celebrerà la quarta ed ultima puntata della settima stagione di Boss in Incognito: Max Giusti andrà in provincia di Gorizia per lavorare sotto copertura insieme a Gerardo Acampora, amministratore delegato di Megic Pizza, azienda che produce proprio pizza fresca da banco destinata alla grande distribuzione. Megic Pizza – L’Azienda di Gerardo Acampora Con sede centrale nella zona industriale di Gorizia, a Ronchi dei Legionari, la Megic Pizza ha circa settanta dipendenti e produce trentamila pizze artigianali al giorno, distribuendole in tre continenti. La sua storia inizia sull’isola di Grado quasi quarant’anni fa quando Michele, padre di ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 21 giugno 2022)inPizza per tutti. Così Rai 2 celebrerà la quarta ed ultima puntata della settima stagione diin: Max Giusti andrà in provincia di Gorizia per lavorare sotto copertura insieme a, amministratore delegato di Megic Pizza, azienda che produce proprio pizza fresca da banco destinata alla grande distribuzione. Megic Pizza – L’Azienda diCon sede centrale nella zona industriale di Gorizia, a Ronchi dei Legionari, la Megic Pizza ha circa settanta dipendenti e produce trentamila pizze artigianali al giorno, distribuendole in tre continenti. La sua storia inizia sull’isola di Grado quasi quarant’anni fa quando Michele, padre di ...

Pubblicità

CorrNazionale : In prima serata su Rai 2 ultimo appuntamento con “#Bossinincognito”: nel docu-reality condotto da Max Giusti, prota… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Ultimo appuntamento con “Boss in incognito”. Il docu-reality condotto da Max Giusti, protagonista Ge… - CorriereUmbria : Boss in incognito, ultimo appuntamento con Gerardo Acampora #bossinincognito #gerardoacampora… - zazoomblog : Chi è Gerardo Acampora Boss in incognito e amministratore delegato di Megic Pizza? - #Gerardo #Acampora #incognito - zazoomblog : Boss in incognito anticipazioni ultima puntata 21 giugno 2022: l’azienda di stasera chi è Gerardo Acampora -… -