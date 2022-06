Damiano dei Maneskin | spunta la nuova ‘spasimante’ | è addirittura più famosa di lui | Fan sconvolti

Pubblicità

interludiana : RT @mariahshoney_: Vedere che un Damiano dei Måneskin può strizzarsi il pacco sul palco tra gli schiamazzi mentre c’è gente che va apposta… - miuumiyy : la mia crush di ieri durante il matrimonio indossava un abito che ha messo anche damiano dei maneskin - infoitcultura : Damiano dei Maneskin canta in mutande sul palco: ecco perché – VIDEO - kylexstylinson : RT @mariahshoney_: Vedere che un Damiano dei Måneskin può strizzarsi il pacco sul palco tra gli schiamazzi mentre c’è gente che va apposta… - seokvirgi : RT @mariahshoney_: Vedere che un Damiano dei Måneskin può strizzarsi il pacco sul palco tra gli schiamazzi mentre c’è gente che va apposta… -

Shakira, occhi suManeskin/ Indiscrezione: "Lei lo trova molto sexy" Come ripreso da Novella 2000, in queste ore, spunta inoltre la pista segnalata dai tabloid iberici, secondo cui il ...Sono soddisfattaconsensi ricevuti, la popolazione ha capito il perché della mia candidatura. ... Ho creduto sin dal primo giorno nel progetto del dottore quello che mi ha colpito di più ...Il tour scientifico-musicale GeoRisonanze approda a Campello sul Clitunno sabato 25 giugno. Sul palco il 'Paolo Damiani Unit' con il concerto 'Sounds and Silences of the Earth': I Suoni della Terra ...I Maneskin si sono esibiti al Pinkpop Festival di Landgraaf, nei Paesi Bassi: Damiano si è spogliato sul palco, cantando in mutande ...