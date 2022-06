Covid, Galli: “Non si può far finire pandemia per decreto” (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – “In tutto il mondo c’è una corsa a far cessare la pandemia” di Covid “per decreto. La pandemia termina per naturale acquisizione di una immunità da parte della popolazione”. Così Massimo Galli, già direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ospite del Gr1 su Radio1. Se non siamo ancora a questo punto, cosa bisogna fare? “Avremo sempre comunque qualcuno che quando si infetta andrà male. Pochi o tanti che siano, chiaramente questo giustifica il tentativo di evitare il più possibile nuove infezioni. Piaccia o non piaccia questa non è una storia finita”, rimarca Galli. “L’andamento attuale induce qualcosa in più di un sospetto su una nuova, si spera modesta, ondata rappresentata dall’arrivo e dall’espansione di una ulteriore variante Omicron ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – “In tutto il mondo c’è una corsa a far cessare la” di“per. Latermina per naturale acquisizione di una immunità da parte della popolazione”. Così Massimo, già direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ospite del Gr1 su Radio1. Se non siamo ancora a questo punto, cosa bisogna fare? “Avremo sempre comunque qualcuno che quando si infetta andrà male. Pochi o tanti che siano, chiaramente questo giustifica il tentativo di evitare il più possibile nuove infezioni. Piaccia o non piaccia questa non è una storia finita”, rimarca. “L’andamento attuale induce qualcosa in più di un sospetto su una nuova, si spera modesta, ondata rappresentata dall’arrivo e dall’espansione di una ulteriore variante Omicron ...

