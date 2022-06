Calcio: Roma, Fuzato ceduto all'Ibiza (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. - (Adnkronos) - La Roma saluta Fuzato: è ufficiale la cessione del portiere brasiliano all'Ibiza. Lo rende noto il club giallorosso sui propri canali ufficiali. "L'AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Daniel Fuzato all'UD Ibiza. Arrivato nel 2018 dal Palmeiras, il portiere brasiliano lascia la Società dopo tre stagioni, nelle quali ha totalizzato 8 presenze". Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022), 21 giu. - (Adnkronos) - Lasaluta: è ufficiale la cessione del portiere brasiliano all'. Lo rende noto il club giallorosso sui propri canali ufficiali. "L'AScomunica di avera titolo definitivo Danielall'UD. Arrivato nel 2018 dal Palmeiras, il portiere brasiliano lascia la Società dopo tre stagioni, nelle quali ha totalizzato 8 presenze".

Pubblicità

CorSport : #Roma, intervista a #Volpato: “#Totti è come un padre e io segno come lui” ?? - CloudNineTw : @albese5 @Lindifferente4 @PaoloPozzani @lamaracivi Perché io ad esempio non sono d'accordo con il tifo da stadio pe… - leggoit : Cristiano Ronaldo alla Roma: i bookmaker continuano a crederci - fisco24_info : Napoli Calcio, De Laurentiis indagato per falso in bilancio per vicenda Osimhen: (Adnkronos) - Perquisizioni della… - Simone7417 : @matteograndi @Gazzetta_it Te ne accorgi ora? E non è solo CALCIO, ma certe squadre. Quando la Roma è entrata in fi… -