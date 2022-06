Bologna | idea per l’attacco | può arrivare dall’Atalanta!

(Di martedì 21 giugno 2022) Il periodo più caldo dell’anno è arrivato! A rendere bollenti questi giorni di fine giugno, però, non sono soltanto le alte temperature ma anche le trattative roventi di questa sessione di calciomercato. Trattative che coinvolgono anche ildi Siniša Mihajlovi? che quest’anno ha concluso la stagione con 46 punti, piazzandosi al tredicesimo posto in classifica. In casa rossoblù, tuttavia, si vorrebbe lottare per posizioni più alte, ma per farlo servono i giocatori giusti. Per questo, nelle ultime ore, si fanno insistenti alcune voci che vedrebbero il capo dell’area tecnica del club emiliano Giovanni Sartori interessato a Josip Ili?i?. Atalanta Josip IlicicCome riporta la Gazzetta dello Sport, il 34enne sloveno sarebbe in cima alla lista della dirigenza emiliana che potrebbe affondare il colpo nei prossimi giorni, qualora il ...

