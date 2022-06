Anche i cani entrano in chiesa in Sicilia, dove il sacro è negletto (Di martedì 21 giugno 2022) Fuori i cani dal tempio. Come i mercanti. Anzi più dei mercanti perché i mercanti possono essere cristiani mentre i cani no, sono bestie che Gesù (Matteo 7,6) ha esplicitamente escluso dalle chiese: “Non date le cose sante ai cani”. E invece certi preti ospitano i loro botoli in zona altare (ne ho già scritto), e invece i domenicani di Palermo (ne scrivo ora) hanno dato la chiesa di San Domenico a un branco di spaventosi cani scultorei piazzati lì dall’artista Velasco. In Sicilia il sacro è negletto, vedasi l’arcivescovo cattoprotestante di Catania che ha proibito ai suoi preti di andare in giro vestiti da preti (leggo sul Fatto: “Monsignor Luigi Renna ha bandito pianete, camici con merletti e imposto al suo clero di non indossare la ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 giugno 2022) Fuori idal tempio. Come i mercanti. Anzi più dei mercanti perché i mercanti possono essere cristiani mentre ino, sono bestie che Gesù (Matteo 7,6) ha esplicitamente escluso dalle chiese: “Non date le cose sante ai”. E invece certi preti ospitano i loro botoli in zona altare (ne ho già scritto), e invece i domenidi Palermo (ne scrivo ora) hanno dato ladi San Domenico a un branco di spaventosiscultorei piazzati lì dall’artista Velasco. Inil, vedasi l’arcivescovo cattoprotestante di Catania che ha proibito ai suoi preti di andare in giro vestiti da preti (leggo sul Fatto: “Monsignor Luigi Renna ha bandito pianete, camici con merletti e imposto al suo clero di non indossare la ...

